"Lo esperado no sucede, es lo inesperado lo que acontece", Eurípides. GLUCK: Orfeo ed Euridice, Recitativo y aria de Eurídice ‘Qual vita… che fiero momento’ (4.34). T. Gheorghiu (sop.), Les Talents Lyriques. Dir.: C. Rousset. HAYDN: Sinfonía, núm. 64, en La menor, Hob. I, 64 ‘Tempora mutantur’ (18.50). Il Giardino armónico. Dir.: G. Antonini. JOMMELLI: Partir conviene, addio (7). Y. Arias (sop.), Stile Galante. SILVESTROV: Moments of poetry and music (5.39). I. Galatenko (sop.), O. Bezborodko (p.), Orq. Sinf. de Lituania. Dir.: C. Lyndon-Gee. CAPUIS: Momento para violoncello y orquesta, núm. 2 (5.48). R. Gromes (vc.), Orq. de Cuerda del Festival de Lucerna. Dir.: D. Dodds (v.). POLOVINKIN: Proisshestviya, Op. 5 (selec.). A. Karpova (p.).