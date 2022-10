59:47

¡¡Música y Significado Resurrection!!... Inauguramos sintonía: I'll bid my heart be still de REBECCA CLARKE. Nos sentimos reflejados en la Sinfonía 103 "Redoble de Timbal" de HAYDN, porque cita el Dies Irae (nuestra muerte estos dos últimos años) y luego resurge la vida efervescente e incandescente, así que ése es nuestro primer análisis. Después desarrollamos nuestra Teoría de la Evolución: escuchamos la canción renacentista Mes pas semez, y comparamos sus acordes con los de Girls like you de MAROON-5 (265.000 millones de views). Vemos que no ha cambiado mucho la cosa. Entonces, ¿en qué ha evolucionado la recepción de la música?... Vamos reflexionando con SCHUBERT (An die Musik), y hacemos una rápida historia de la evolución de la disonancia como proponía Schönberg. ¿Nos gusta más la disonancia ahora que antes?: música de la película Joker, por la compositora HILDUR GUONADOTTIR. Partamos del siglo XVII: comparamos cachitos de L'Euridice de PERI con Che si puo fare de BARBARA STROZZI y después con el Te Deum de CHARPENTIER. A la gente le molaban las disonancias en el XVII y XVIII si captaban cierto sentido: Batallia a 10 de BIBER, Les Elemens de REBEL. Quizá habría que mirar eso de "la estética de la decoración" y "la estética de la expresión" (Hauser): Verano de VIVALDI. Por eso la música desde el XVIII, y no la de antes, es la que se ha instalado en nuestra vida cotidiana, incluyendo anuncios de jeans o la música de la Champions (Zadok the Priest de HÄNDEL), porque la música se emancipa de imperativos académicos, regios y dogmáticos. Y ¿por qué la gente filarmónica prefiere hoy (con muuuucha diferencia), no a Schönberg, sino a su coetáneo SHOSTAKOVICH?: Concierto nº2 (II). ¿Cuál es el móvil de la evolución musical, entonces?... Aquí os lo revelamos, mientras meditamos con la música de NATALIE HOLT: Sacrifice (de la serie Obi-Wan Kenobi)... Felices evoluciones musicales y de las otras, queridos y queridas...