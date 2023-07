01:00:32

Música que descubrí en una noche de tormenta de verano en un festival en los Pirineos.

RACHID TAHA/ Ya Rayah. Acid Arab/ Sayarat 303 part 2. Fela Kuti/ Yeah rhythm (Lego jazz 4 AM7 versión). Amadou y Marian, Sofi Tukker./Mon Cheri.

Natacha Atlas/ Ave maría. Abdullab Ibrahim/ Water from an ancient well.