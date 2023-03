Música a la carta

01:30:01

En este programa escucharás: El tren de la via lactea de la compositora japonesa SAORI IWAUCHI; el aria de Rusalka "Oh luna de plata" del primer acto de Rusalka de ANTONIN DVORAK; Muy Crueles bozen dan, ANÓNIMO, del Cancionero musical de la Colombina; dos primeros movimientos del Concierto para violochelo y orquesta en mi menor op 85 de EDWARD ELGAR; Tundra de de OLA GJEILO;tercer movimiento de la Sinfonía n.º 9, D. 944, en do mayor, la Grande de SCHUBERT; Variaciones de las 7 canciones populares de Falla, de ANTÓN GARCIA ABRIL y de ANTOINE BUSNOIS;