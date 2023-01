Música a la carta

01:30:00

En este programa escucharás: 'Se mai senti spirarti', un aria de "La clemenza di Tito" de Niccolo Jommelli; Capricho Brillante sobre la Jota aragonesa de Glinka; L'Emigrant de Amadeo Vives; White flowers take their bath de Meredi; Officium defunctorium de Tomás Luis de Victoria; la Segunda Parte, Huida a Egipto, de La Infancia de Cristo op 25 de Hector Berlioz; Obertura de Las Vísperas sicilianas de Verdi; "Les oiseaux dans la charmille", el aria de Olympia del segundo acto de Los cuentos de Hoffman de Offencbach; Preludio de La Revoltosa de Chapí; This Nearly was mine, perteneciente a la BSO de "Al sur del Pacífico" de Richard Rogers e Himno a la vida de Fernando Arbex.