Música a la carta

01:29:16

En este programa escucharás: In Paradisum de ERIKS ESSENVALDS; la sintonía del programa Plaza Mayor de Radio Clásica: Teatro Montecarlo de AURELIO PEREZ PERELLÓ; el tercer, cuarto y quinto movimientos del Septimino en mi bemol mayor op 20 de BEETHOVEN; Danza del fuego, del segundo acto de Benamor de PABLO LUNA; Adagio del Concierto para clarinete y orquesta en la mayor kv 622 de MOZART; Mallorca op 202:Barcarola de ISAAC ALBENIZ; Sonata en trio para 2 violines y continuo en do mayor de CORELLI; tercer movimiento de la Sinfonía núm. 2 en mi menor op 27 de RACHAMANINOV y Dream a litle dream of me de WILBUR SCHWAND.