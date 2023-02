Música a la carta

01:29:36

En este programa escucharás: Aria de Nino 'Come nave in ria tempesta' del segundo acto de Semiramide Reina de Asiria de NICOLA POPPORA; dos fragmentos de La Flauta Mágica y Lacrimosa del Réquiem de MOZART; Sonata para piano núm. 8 en do menor de BEETHOVEN; O salutaris hostia de ERIKS ESENVALDS; Sonata en trio para 2 violines y continuo op 2 de CORELLI; segundo movimiento de la Sinfonía núm. 2 en mi menor op 27 de RACHMANINOV; dúo del segundo acto de La Bruja de CHAPÍ: "Así, así te quiero yo" y Le jardin Fredrique, de RAVEL.