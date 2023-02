Música a la carta

01:28:44

En este programa escucharás: El canto a la luna de Rusalka de Dvorak; el sexteto del segun o acto de La Cenerentola de Rossii, "Siete voi"; el Coro final del Salmo 42 de Mendelssohn; el primer movimiento del Concierto para piano y orquesta num 3 en re menor de Rachmaninov; la Suite num 1 del ballet El sombrero de 3 picos de Falla; Concierto para 2 violines, cuerda y continuo en la menor RV522 de Vivaldi; "Oh Hear Ye This, All Ye People", del Salmo 49 de Thomas Attwood; primer movmiento del Concierto para violin y orquesta num 3 en si menor op 61 de Saint Saens y el aria de Euridice de L'orfeo de Luigi Rossi, "Mio ben teco il tormento" .