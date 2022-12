Música a la carta

01:29:57

En este programa escucharás: White Christmas de Irvin Berlin; el aria de Nutricce "Dormi o fulmine di guerra" de la segunda parte de La Giuditta de Alesandor Sacarlati; Yumeji's theme de la BSO In the mood for love; la segunda parte de El pessebre de Pau Casals; La canción del sembrador, de La Rosa del Azafrán de Jacinto Guerrero; la quinta parte del Oratorio de Navidad de Bach; Courante y variaciones en re menor de Heinrich Scheidemann; el primer movimiento de la Sinfonia num 1 en re mayor de Mahler y "Walking in the Air" de Howard Blake