01:30:26

En este programa escucharás: el aria para soprano, de la tercera parte de El Mesias de Handel: I Know That My Redeemer Liveth; el Trio para violín, violonchelo y piano HOB XV, núm. 22 de Joseph Haydn; Cantos Canarios y Vals de Bravura op 8 de Teobaldo Power; la tercera parte del Oratorio de Navidad de Bach; el Preludio de El Pessebre de Pau Cassals y una selección de El Cascanueces de Tchaikovsky.