Música a la carta

01:28:55

En este programa escucharás: Ubi caritas et amor de Maurice Durufle; Jota de Juan Francisco "Huertanita de mi vida" de La Alegría de la Huerta de Federico Chueca; Vasconia: tres piezas para piano sobre temas populares vascos de Jesús Guridi; Sonata para oboe y continuo en do menor de Handel; Fantasía impromptu en do sostenido menor op 66 de Chopin; los dos primeros movimientos del Concierto para violín y orquesta en mi menor op 64 de Mendelssohn; los dos primeros movimientos del Concierto para trompeta cuerda y continuo en re mayor de Franz Xavier Richter; Rapsodia rumana en la mayor de Geroge Enescu y el tema principal de la película "Carros de Fuego" de Vangelis.