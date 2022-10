Música a la carta

01:29:33

En este programa escucharás: Torna a Surriento de Ernesto De Curtis; Vals de las flores de El Cascanueces de Chaikovsky; Sing, sing sing de Loius Prima; dos fragmentos de la ópera cómica The Mikado de Sullivan y Gilbert; Lacrimosa y Confutatis del Réquiem de Mozart; el primer movimiento de la Sinfonía núm. 4 en mi menor op 98 de Brahms; el primer movimiento del Concierto para piano y orquesta núm. 3 en re menor op 30 de Rachmaninov; el segundo movimiento de la Sinfonía núm. 4 en do menor op 43 de Shostakovich; Ninphes, nappes a 6 voces de Josquin Desprez y Libera me de Jocelyn Pook.