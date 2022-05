Música a la carta

01:29:41

En este programa escucharás: "Desde lo más profundo de mi alma", una canción de Gunnar de Frumerie; Lauda sion salvatorem de Juan García de Salazar; Serenata D 920 de Schubert; a escena final de la ópera Marina de Emilio Arrieta; la primera parte de La Consagración de la primavera de Stravinsky; el Coro de espigadoras de La rosa del azafrán de Jacinto Guerrero; Benedictus de Karl Jenkins ; una selección del ballet Spartacus de Kahachaturiam y The last rose of the summer.