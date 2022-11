Música a la carta

01:29:46

En este programa escucharás: We beheld once again the stars de Randall Stroppe; Scarbo, el tercer movimiento de Gaspard la nuit de Ravel; una selección de El Carnaval de los Animales de Camille Saint Saens; Niña Valiente de Consuelo Diez; How long, great god de Purcell; el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo; Ave Verum Corpus de Mozart; el primer movimiento de la Sinfonía Renana de Schumann y Tico tico no fubá de Zequinha de Abreu.