Música a la carta

01:26:17

En este programa escucharás: tercer movimiento, allegro, del Concierto a 5 para Oboe, cuerda y continuo en re menor Op 9 de Tomaso de Albinoni; Can't help singing, tema principal de la película del mismo nombre dirigida por Frank Ryan en 1944; aria de Farnaces del segundo acto de "Il Farnace": "Gelido in ogni vena" y Concierto para para 2 mandolinas, cuerda y continuo Rv 532 de Vivaldi; dúo de Mimi y Rodolfo "O soave fanciulla" del primer acto de La Boheme de Puccini; Cuadros de una exposición de Modest Mussorgsky y Habanera de Vangelis, compuesta para el 80 cumpleaños Montserrat Caballé.