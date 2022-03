01:29:40

En este programa escucharás: "Salut Printemps" de Debussy; la romanza de Nemorino del segundo acto de Elixir de Amor de Donizetti "Una furtiva lagrima"; Cierra tus ojos y escucha de Astor Piazzolla; el Vals de Angelita de la zarzuela Chateau Margaux de Manuel Fernández Caballero; la Danza andaluza de Enrique Granados; el pirmer movimiento del Concierto para flauta, arpa y orquesta en Do mayor de Mozart; el Relato de Rafael La roca fria del calvario, del primer acto de La Dolorosa del Maestro Serrano; Fantasia para un gentilhombre de Joaquín Rodrigo; el primer movimiento de la Sinfonía inacabada de Franz Schubert y All is full of love de BjörK.