Música a la carta

01:27:33

En este programa escucharás: el tema "I never woke up in Handcuffs before" de la BSO Sherlock Holmes de Hans Zimmer; Pavananchel del grupo madrileño Labanda; el primer movimiento de la Sinfonía núm. 4 en do menor Op 43 de Shostakovich; Romanza de Fernando del segundo acto de Doña Francisquita de Amadeo Vives "Por el humo se sabe"; Sonata para chelo núm. 6 en la mayor de Pasquale Pericoli; la primera escena de Pan y toros de Barbieri y el Ave María atribuido a Caccini.