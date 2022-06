Música a la carta

01:29:23

En este programa escucharás: Fortuna in fa de Othmar Luscinius; La Máquina de escribir de Anderson; La canción de Paloma de El Barberillo de Lavapiés de Barbieri; Sonata para piano num 8 en do menor de Beethoven; el primer movimiento del Concierto para violin y orquesta en re mayor de Tchaikovsky; el primer movimiento de la Sinfonia num 7 en do mayor de Shostakovich y el tema principal de la banda sonora de la película "A summer place".