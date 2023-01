Música a la carta

01:29:31

En este programa escucharás: El Danubio azul de Strauss; Recuerdos de La Alhambra de Tárrega; la Escena de la cárcel, el segundo cuadro de La Reina Mora del Maestro Serrano; los dos últimos movimientos, cuarto y quinto, de la Serenata para cuerda en mi mayor op 22 de Dvorak; el tercer movimiento de la Sinfonía núm. 3 en re menor de Bruckner; un fragmento de Una Vida de Héroe de Richard Strauss; Ah, How pleasat tis to love, de Henry Purcell y The sailor's Bonnet de THe Gloaming.