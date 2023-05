Música a la carta

01:28:34

En este programa escucharás: Zapateado de Danzas españolas op 23 de PABLO SARASATE; Canción de Los pájaros de CLEMENT JANEQUIN; Concierto para 2 trompetas, cuerda y continuo en do mayor RV 537 de VIVALDI; una selección de El tábano op 97 de DIMITRI SHOSTAKOVICH; Fantasía Impromptu en do sostenido menor op 66 de CHOPIN; primer movimiento de la Sinfonía núm. 2 en re mayor op 73 de JOHANNES BRAHMS; "Bess of bedlam" de From silent shades, and the Elysian Groves de HENRY PURCELL; Sinfonía núm. 1 en re mayor op 25 de PROKOFIEV; Danza de la hacha de LUIS BRICEÑO y un areglo libre para violín y piano de la Gymnopedie núm. 3 de SATIE.