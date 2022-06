Música a la carta Música a la carta - 17/06/22 01:28:43 En este programa escucharás: La llamada Marcha turca de Mozart; el Quinteto de cuerda en re mayor op 1 num 5 de Gaetano Brunetti; Sinfonía Aurora Europa de Josep María Vals; el Aria del amor: "Sosieguen, sosieguen, descansen", de la zarzuela Salir el amor del mundo de Sebastián Durón; el segundo y tercer movimientos de la Sonata Appasionta de Beethoven y C'est magnifique de Cole Porter. Más opciones

[an error occurred while processing this directive]