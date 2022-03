01:29:45

En este programa escucharás: Hace tiempo que no vengo al taller, dúo de La del Manojo de Rosas de Pablo Sorozábal; Rapsodia húngara num 6 en Re bemol mayor de Franz Liszt; un fragmento de Siete claves de Aragón de Gerardo Gombau; el primer movimiento de la Sinfonia núm 13 en si bemol menor Babi Yar de Shostakovich; La Moglie cuando e Buona, un aria que compuso Joseph Haydn para la ópera Giannina e Bernardone de Domenico Cimarosa; los dos primeros movimientos de la Sonata para viola y guitarra en re menor de Ferdinand Rebay; el aria de Cenicienta "Nacqui all affano" del segundo acto de La Cenerentola ossia La Bonta in trionfo de Rossini; el pasodoble En Er mundo de Juan Quintero Muñoz; la última escena del primer acto de La Dolores de Tomás Bretón y el aria "Voi che sapete" de Las Bodas de Figaro de Mozart.