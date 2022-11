Música a la carta

01:26:30

En este programa escucharás: On the nature of Daylight de Max Richter; Amor de mi alma de Randall Stroope; el aria Divinités du Styx de Alceste de Gluck; Las Diez variaciones sobre «Unser dummer Pöbel meint» en sol mayor, Kv 455 de Mozart; La leyenda de la gondolera de Las Hilanderas de José Serrano; el terceto del segundo acto de San Franco Sena de Arrieta "MI Lucrecia, dueño hermoso"; Dirait-on de Morten Lauridsen; el segundo y tercer movimientos de la Sinfonia en Re menor de Cesar Franck y el tema principal de la BSO de Cinema Paradiso.