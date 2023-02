Música a la carta

01:29:53

En este programa escucharás: la coral "Valet will ich dir geben" BWV 736 y los cuatro primeros movimientos de la Suite para violonchelo solo núm 1 en sol mayor BWV 1007 de Bach; Cristal Bello de Ignacio Jerusalem; el segundo y tercer movimientos de "Homenaje a Sorolla. Cuadros sinfónicos" de Bernardo Adam Ferrero; los coros de For unto us a child is born y Aleluya de El Messias de Handel; el aria "Cari giorni" de Inés de Castro de Giuseppe Persiani; Concierto para violin, cuerda y continuo en la mayor atribuido a Markus Heinrich Grauel y El canto de la sidra de la zarzuela Xuanón del Maestro Torroba.