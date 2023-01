Música a la carta

01:29:01

En este programa escucharás: Sueños de miel y almendra de Claudia Montero; el Dúo de Adán y Eva de La creación de Joseph Haydn; el aria de Tamino del primer acto de La Flauta Mágica de Mozart: "Dies Bildnis ist bezaubernd schoen"; el cuarto movimiento del Concierto para violonchelo y orquesta núm. 1 y el segundo movimiento de del Concierto para violonchelo y cuerda "Añoranzas" de Rogelio Groba; el allegro de la Sonata para clave en sol menor de Domenico Scarlatti, conocida como La Fuga del Gato; Cuatro Preludios Flácidos para un perro de Erik Satie; el Gloria de la Misa de Coronación y el segundo movimiento, andante, del Concierto para piano y orquesta núm. 21 en do mayor de Mozart; una selección de La Tabernera del Puerto de Sorozábal: Allegro de Concierto de Granados; el Vals de la Serenata para cuerda en do mayor op 48 de Tchaikovsky y la Romanza de Jose Miguel del segundo acto de El Caserío de Jesús Guridi "Yo no sé qué veo en Ana Mari".