Música a la carta

01:27:57

En este programa escucharás: Carceleras de Las Hijas de Zebedeo de Chapí;el Dúo de Aurora y Enrique de El último Romántico de Soutullo y Vert; el segundo y tercer movimientos del Concierto para piano y orquesta num 2 en fa menor de Chopin; una selección de Ibera de Albéniz; Music for a while de Purcell; los 4 primeros movimientos del Gloria en Re mayor de Vivaldi; Concierto "Il Gardelino" de Vivaldi y Where is the Life that Late I Led? de Kiss me Kate de Cole Porter.