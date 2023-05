01:27:41

En este programa escucharás: Canción para la unificación de Europa de PRIESNER; Dúo del tercer acto de La Traviata de VERDI "Parigi o cara"; Obertura School of Scandal op 5 de SAMUEL BARBER; The unanswered question del compositor estadounidense CHARLES IVES; el primer movimeinto del Concierto para piano y orquesta núm. 1 en la menor de ALBÉNIZ; ; la cavatina de Semiramide del primer acto de Semiramide de ROSSINI: "Bell raggio lusinghier; primer movimiento de la Sinfonía núm 4 en la mayor op 90, La italiana, de FELIX MENDELSSOHN - BARTHOLDY; Rhapsody in blue de GEORGE GERSHWIN y Caruso de Lucio Dalla.