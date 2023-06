Música a la carta

01:29:58

En este programa escucharás: "I love, Alas, I love Thee" de THOMAS MORLEY; Suite de The Legend of Zelda de KOJI KONDO;El Salón Mexico de AARON COPLAND; segundo movimiento del Concierto para piano y orquesta núm. 2 en do menor de RACHMANINOV; Intermezzo en la mayor de las 6 piezas para piano op 118 de JOHANNES BRAHMS; El Lamento de la ninfa de CLAUDIO MONTEVERDI; Suite núm. 2 de El Pájaro de Fuego de STRAVINSKY; Aria de Semiramis "Serbo in seno il coro piagata" de la segunda parte de La Semiramide in villa de GIOVANNI PAISIELLO: Canto a la amistad de Los Gavilanes del MAESTRO GUERRERO.