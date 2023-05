Música a la carta

01:28:22

En este programa escucharás: Prólogo y primera escena de Cavalleria Rusticana de PIETRO MASCAGNI; Capricho Italiano op 45 de Tchaikovsky; una selección de El caballero de la rosa de RICHARD STRAUSS, los dúos del segundo acto de Octavian y Sophie: "Wo war ich schon einmal und war so selig?" e "ich kenn' Ihn doch recht wohl"; primer movimiento de la Serenata para cuerdas OP 45 de TCHAIKOVSKY: "Juvenes et virgines" del Laudate dominum de coleis salmo num 148, de MICHEL CORRETTE basado en el allegro de la Primavera de Vivaldi; Obertura de Cavalleria Ligera de FRANZ VON SUPPE y El Cant dels Ocels de CASALS.