01:28:16

En este programa escucharás: el Concierto para 2 trompetas, cuerda y continuo en do mayor de Vivaldi; la polonesa del 3 acto de de Eugine Oneguin op 24 de Tchaikosky; los tres primeros movimientos de Raga Mala, Concierto para sitar y orquesta núm. 2 de Ravi Shankar ; Variaciones sobre el Carnaval de Venecia de Arban; las dos primeras canciones del ciclo de Berlioz Las Nuits d'ete y Five spot after dark, de Curtis Fuller.