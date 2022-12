Música a la carta

01:28:30

En este programa escucharás: Vals núm. 2 de Shostakovich; If music be the food of love de Henry Purcell; El Aprendiz de Brujo de Paul Dukas; el tercer y cuarto movimientos de la Sinfonía núm. 3 en si menor de Pedro Miguel Marqués; el primer movimiento del Concierto de Brandemburgo núm. 5 en Re mayor BWV 1050 de Bach; España op 236 de Emile Waldteufel; Romanza de Miguel "Diga usted señor Platero" del segundo acto de La Parranda del Maestro Alonso; una selección de la Opera Marina de Emilio Arrieta y la Canción de cuna de Brahms.