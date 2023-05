Música a la carta

01:28:56

En este programa escucharás: el tema principal de la BSO de Verano del 42 de MICHEL LEGRAND; el pasodoble Eduardo Borrás de FRANCISCO ESTEVE PASTOR; Un día de noviembre de LEO BROUWER; la Sonata para violin y continuo en sol menor, "El trino del diablo" de GIUSEPPE TARTINI; el aria de Surface de Scipinone Affiricano "Hora si ch'assai piu fiero" de FRANCESCO CAVALLI; el Preludio de The Sea, una suite de NIKOS SKALKOTTAS; New grass del músico islandés OLAFUR ARNALDS; Festival Overtur de PALL ISOLFSSON; "Los cantos alegres" de la zarzuela La del Soto del Parral de SOUTULLO Y VERT; el aria "Erbarme dicht, mein got" de BACH y el vals Sobre las olas DE BOBBY CAPO.