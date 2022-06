Mundo rural Medidas agrícolas de la UE. frente a la guerra de Ucrania 04:44 En el programa Mundo Rural del 17 de junio hablamos de las medidas agrícolas de la Unión Europea frente a la guerra de Ucrania con el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski y con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; y de la celebración en Bruselas de la conferencia del pacto rural con la presidenta de la asociación de mujeres del medio rural (Afammer), Carmen Quintanilla.

Más opciones

[an error occurred while processing this directive]