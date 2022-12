Món possible

01:06:29

Recuperar la memòria històrica és una obligació, una qüestió de justícia. Conèixer la veritat. De vegades, perquè no torni a succeir; d’altres, per rescabalar persones i que no quedin a l’oblit.

És el que fem aquesta setmana amb dos casos: el de Pedro Álvarez, un jove de 20 anys assassinat fa ja 30 anys, però el seu assassí no ha pagat mai per aquest crim i la família no es resigna a que quedi impune. En parlem amb el seu pare, Juanjo Álvarez.

I l’altre cas que volem rescatar de l’oblit és el de Victòria Pujolar, una dona republicana, comunista, antifeixista, que va lluitar per les llibertats de què gaudim avui, però –com moltes altres- no prou coneguda ni reconeguda. De Victòria Pujolar, una de les veus de Radio España Independiente, "La Pirenaica", en parlem amb la periodista Elvira Altès, que acaba de publicar la seva biografia: "Victòria, la irreductible".

I, en el Dia Internacional de les persones migrades, la Carmen Parra, directora de la càtedra UNESCO "Pau, Solidaritat i Diàleg intercultural", ens acosta al projecte "De les barreres a les oportunitats: ajudant joves emigrants", que busca la integració de les persones nouvingudes.