55:47

En el "món possible" que mirem de construir, hi ha una mena de forats negres, invisibles, als que no acostumem a mirar. Aquesta setmana, dirigim la mirada a les presons i les mirem "amb ulls de dona", els de Núria Ortín, directora de la Fundació Obra Mercedària, que aten persones abans, durant i després del seu pas per la presó. Ha recollit la seva experiència al llibre "Condemnes compartides", on dona veu a vides empresonades.

Donar una segona oportunitat és el que fan projectes com els Premis Emprende + 50, de Generación Savia. Ens visita una de les finalistes, la tarragonina Paloma Cava, que ha posat en marxa un projecte molt especial, "Empath", per ajudar les persones en el moment final de la vida, i més enllà.