Món possible

55:37

Aquesta setmana dediquem el programa als refugiats i refugiades, doblement víctimes. Amb Miguel Pajares, president de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, analitzem les diferències flagrants entre refugiats ucraïnesos i tota la resta. Parlem també dels refugiats climàtics i de la responsabilitat de les grans empreses multinacionals en l'emergència climàtica, com denuncia Pajares a la seva última novel.la, "El legado". I abordem la situació de les dones com a botí de guerra, les violacions com a tàctica bèl.lica.

Amb la pedagoga Sílvia Penón, parlem dels adolescents al nostre "Racó de Pensar" per a pares i mares.