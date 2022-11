Món possible

57:22

Prop d’un miler de periodistes han estat assassinats en l’última dècada per fer la seva feina d’informar. Amenaces, segrestos, tortures, empresonaments... són diferents maneres d’exercir la censura informativa. Delictes que la majoria de vegades queden impunes.

Només l’any passat, uns 300 informadors van ser empresonats a tot el món. Aquesta setmana ens visita a Món Possible un d’aquests periodistes perseguits per informar: Ahmed Ettanji, president d'Equipe Media, que denuncia la repressió que pateix el poble sahrauí als territoris ocupats pel Marroc. Ell és un periodista activista.

Coneixem què és i què significa la Biomimètica organitzacional, amb Edita Olaizola i Carmen Parra.

I ens acostem a la figura de Francesca Bonnemaison, amb Marta Vergonyós, directora de La Bonne.