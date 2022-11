Món possible

8 mesos després de l’esclat de la guerra d’Ucraïna, el perill d’un atac nuclear persisteix. En parlem aquesta setmana a “Món possible” amb Carlos Umaña, de la Campanya Internacional per Abolir les Armes Nuclears. Ell afirma que estem més a prop que mai del precipici. Rússia és una amenaça i també els altres 8 països amb armes nuclears.

I ens acostem a la realitat de la Soledat no desitjada, amb Ángela González, de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, l’AIFiCC, autora de l’Estudi Epidemiològic sobre soledat no desitjada i aïllament social en majors de 65 anys.

Som la societat més hiperconnectada digitalment i la més aïllada socialment. En reflexionem amb Ferran Ramon-Cortés, especialista en comunicació personal, que acaba de publicar “A 1.778 km de distancia. Cómo cuidar las relaciones en un mundo online”.