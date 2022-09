55:44

Ens trobem en el millor moment per poder vèncer la Covid? Som a prop de la fi de la pandèmia? Es veu la llum al final del túnel, com apunta el director general de l’OMS?

Busquem resposta a totes aquestes preguntes amb la Dra. Beatriz Mothe, investigadora del Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Germans Tries i Pujol, de Badalona.

I abordem la que s’ha convertit en una altra pandèmia, la Covid Persistent, amb Sílvia Soler, portaveu del Col.lectiu de persones afectades, i amb les doctores Cora Loste, de la Unitat de Covid Persistent de l’Hospital de Can Ruti, i Asun Wilke, metgessa de família a l’EAP Bufalà Canyet de Badalona.