55:33

Impulsar un món accessible i equitatiu, on tothom tingui els mateixos drets, sense discriminacions. És un objectiu del “món possible” que volem construir i el lema del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que acabem de celebrar. Enguany, el lema ha estat “Solucions transformadores per a un desenvolupament inclusiu”. Aquesta setmana, a "Món Possible" coneixem una d’aquestes solucions transformadores, que busca la integració laboral de joves amb alguna discapacitat. Una iniciativa de la Fundació ONCE i INSERTA. Casos com el del Joel i l’Ana, que ens acompanyen al programa.

I tornem a mirar cap a Colòmbia, un país amb el repte i l’esperança de trobar el camí de la reconciliació i la pau. Ens visiten algunes “dones buscadores”, que volen saber què va passar amb els seus familiars desapareguts, com les “Cantores de Tumaco”, que han fet del seu cant un bàlsam, però també un crit d’alerta.