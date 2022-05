57:28

L’advocat Gonzalo Boye, un dels espiats amb Pegasus, denuncia a Món Possible ser víctima d’una persecució política, que ha afectat els clients que defensa, no només els que tenen causes relacionades amb el Procés, sinó tota la resta. Per evitar que fós utilitzada en contra seva, va amagar la informació que patia un cáncer. Ho revela ara en un llibre, “Se llama Cáncer” (Roca editorial), on fa un paral.lelisme entre la situació política i la seva personal. Boye denuncia els atacs a la democràcia i afirma que “la Justícia no és igual per a tothom a Espanya”.

En l’entrevista més personal de l’advocat de Carles Puigdemont, sentencia: “Si alguien cree que nos vamos a asustar, se equivoca. No se puede defender con miedo”.

Al Dr. Toni Barbarà, de la Marea Blanca a favor de la Sanitat pública, li demanem un diagnòstic d’aquest malalt. És irreversible la seva situació o encara el podem salvar? Problemes i solucions de la Sanitat.

I amb la pedagoga Sílvia Penón, reflexionem sobre els beneficis del Joc per als nostres infants, tot just quan s’acaba de celebrar el Dia Internacional del Joc.