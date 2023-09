Món possible

El terratrèmol del Marroc i les inundacions de Líbia han activat les campanyes d'emergència per atendre els damnificats. Sobre tot al Marroc, d'on prové bona part de la població catalana, que s'ha bolcat en ajudar el seu país d'orígen, amb l'enviament d'ajuda humanitària.

Des del món de la Cooperació Internacional, s'insisteix, però, que la millor manera d'ajudar és enviant diners a organitzacions que treballen sobre el terreny. S'activa, així, una doble col.laboració: amb els afectats per l'emergència i amb l'economia local.

En parlem a Món Possible amb David Minoves, director del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, i amb Mohamed El Amrani, president de l'associació Azahara, que és al Marroc gestionant l'ajut econòmic que estan recollint a Catalunya.