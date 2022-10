Món possible

58:27



Arran de la pandèmia, s’ha trencat el tabú de la Salut Mental. Aquests problemes són inherents a la condició humana i cada societat genera les seves malalties. A nosaltres ens ha tocat la tirania d’haver d’aparentar sempre una felicitat que probablement no sentim. Som la societat d’Instagram, TikTok i altres xarxes socials. Sobre tot els més joves tenen una dependència extrema de la imatge que projecten, de com els veuen els altres. I això ens pot fer emmalaltir. En parlem amb el psicòleg Jaume Funes, que acaba de publicar “Quan la vida ens dol”.

I amb la Sílvia Penón, abordem també l’Educació emocional, al nostre Racó de pensar per a pares.