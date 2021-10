Decréixer per sobreviure

Món possible

56:28

El canvi climàtic ens obliga a prendre mesures urgents i dràstiques per salvar el planeta i la nostra espècie. Fa temps que ho sabem, però sembla que no tothom ha aprés la lliçó. Un exemple, el projecte d'ampliació de l'aeroport d'El Prat, afectant l'espai natural protegit de La Ricarda, aparcat de moment. Tot i això, entitats ecologistes han sortit aquest diumenge al carrer en lluita pel clima, la salut i la vida.

En parlem amb Daniel Pardo, portaveu de ZeroPort i l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic. I amb el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles, Josep M. Hugué, un dels membres de la Taula de Municipis per a un Litoral Sostenible.



I a "Món possible" obrim un Racó de pensar per a pares i mares. Quina educació estem donant als nostres infants, els ciutadans que hauran de governar el món demà? En reflexionem amb la pedagoga i assessora familiar Sílvia Penón. En aquesta primera entrega, la importància dels hàbits.