Els científics ja ens havien avisat que la Covid no seria ni l'única ni l'última emergència a què ens hem d'enfrontar com a espècie. Que sortirien noves patologies, nous ensurts, provocats per la zoonosi, el contacte amb animals. I ja tenim aquí una nova amenaça: l'anomenada "Verola del Mico". Aquesta setmana en parlem a Món Possible amb el Dr. Bonaventura Clotet, una eminència en la Recerca sobre la Sida, que ha fet servir tot aquest coneixement en la lluita, també, contra la Covid i altres infeccions.

I abordem l'altra gran amenaça del planeta, l'emergència climàtica, amb el Josep Cabayol. Les altes temperaturas, inusuals per a l'època de l'any, són una prova evident dels estralls que causa el canvi climàtic.