The Gardener, Soleá Morente, Bronquio y Rocío Márquez

01:00:20

Segundo programa en el que seguimos definiendo el sonido de Modo Coraje.

Playlist:

Soleá Morente y Morreo – Pansequito

Soleá Morente y La Casa Azul – Vamos a olvidar

Enrique Morente, Lagartija Nick y Cañizares – Vuelta de paseo

Enrique Morente, Estrella Morente, Lagartija Nick y Cañizares - Manhattan (First We Take Manhattan)

Bronquio y Rocío Márquez ft 41V1L – De Mí

Bronquio y Rocío Márquez – Con un ala rota

Bronquio y Nita – La Retama

Fuel Fandango ft Mala Rodríguez – Iballa

Mala Rodríguez y Dyce – Solito

The Gardener e Industras94 – Se alegran las calles

The Gardener e Industrias94 – Cuando coño se dice ole

Califato ¾ - En bûcca y câttura

Califato ¾ ft Queraltz Lahoz – Tó ba a çalîh bien mamá

Queraltz Lahoz – De la cueva a los olivos

Queraltz Lahoz – Con miedo a ti