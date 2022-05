14:23

La semana pasada, la periodista Patricia Medjidi nos habló en MI GRAMO DE LOCURA de sus intentos de suicidio en edad infantil y adulta a causa de una DEPRESIÓN MAYOR. Hoy, a las 16:17, en Radio 5, nos hablará de la violencia machista que vivió en París en los años 70 cuando su padre maltrataba a su madre y cada vez que iba de madrugada a la gendarmería a denunciarlele los policías le daban una palmadita en la espalda diciéndole que no provocara a su marido y volviera a casa. NO TE LO PIERDAS. A Patricia le ha costado muchos años entender que ella no era la causa sino la víctima de aquella violencia machista de su padre.

Enlace de interés: https://www.linkedin.com/in/patricia-medjidi-juez-b4171578/