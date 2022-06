Mi gramo de locura Tamara y Sara, 2 mujeres SIN PAUSA 05:59 A sus 29 años, Tamara ha superado sus fobias de impulsión. Quien las padece, tiene miedo a perder el control y hacerse daño a sí misma o a quienes le rodean. Tamara estudió Educación Infantil, sabe inglés y tiene formación en Comunicación, Psicología, Inteligencia Emocional y Programación Neurolingüística. Hace 3 años, supo de la existencia de los Cursos Formativos SIN PAUSA, de la Fundación ONCE, destinados a personas de menos de 30 años y con una discapacidad por trastorno mental de al menos el 33 por ciento. SIN PAUSA sirve para que jóvenes como Tamara encuentren empleo o retomen sus estudios. Los contenidos formativos de SIN PAUSA se estructuran en 3 áreas: Psicología, Habilidades Administrativas y Equilibrio Ocupacional.

Enlace de interés: https://www.amafe.org/sin-pausa

