Celebramos el mestizaje transfonterizo de la música hecha por les nueves madrileñes y andaluces. Defendemos el Parque de Arganzuela escuchando bachata a favor del amor libre en el Aire de la Plaza. Buscamos las raíces profundas del Blues en el delta del níger con Samuel Charters en el Disco del Gulmu y nos despedimos de Trugoy The Dove, de De La Soul.

TRACKLIST:

The magic number – De La Soul

Chase the devil- Max romeo

Sixteen tons of pressure – O.B.F. feat Charlie P

La Gaztea - Chill mafia records feat Kiliki + Suneo

Eso da pa to- Marino Castellanos

La del rencoroso - Vatocholo con Judeline

Çantamarta con russowsky- Liit

Disco de El Gulmu: An african journey, Vol. 2 A search for the roots of the blues

A village Funeral

Yaha Yaha

The anyinam st cecilia singing band

Fra Fra Musicianas

Selati Nalim Koye

Nkaw nkaw brass band

Tiki tiki – Ptazeta con Lola Índigo

Tokyo- Jhay Cortez Edit de Brokien Lip