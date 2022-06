01:00:26

Hoy tenemos un programa lleno de acción callejera y música tan variada como trepidante

Desde las míticas pandillas de los años 70 al activismo social, puede haber revueltas callejeras donde y cuando menos te lo esperas. Desde puntos de vista más o menos románticos las guerrillas urbanas han inspirado al cine y, por supuesto, a la música. Nadie es un santo o un demonio total y en este programa no queremos hacer apología de la violencia, pero no podemos negar que la lista de canciones de hoy es fascinante. Casi como un viaje vital, pasamos del querer demostrar fuerza a buscar el hedonismo para acabar tomando conciencia social. Desde los 60 hasta un pasado reciente las músicas urbanas y combativas, del rock and roll al hip hop, resuenan hoy en Mi Camerino.